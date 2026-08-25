У Словаччині запобігли підпалу українського заводу з виробництва БПЛА, - ЗМІ

Двох підозрюваних затримано у Словаччині, а третього - заарештовано в Німеччині.

25 серпня словацька поліція затримала трьох іноземних громадян за підозрою у змові з метою підпалу заводу Skyeton, що належить Україні та виробляє сучасні безпілотники. Про це повідомляє Dennik N.

За даними видання, цей інцидент став однією з перших відомих спроб нападу на підприємство з виробництва військової техніки у Словаччині.

Двоє підозрюваних були затримані у Словаччині, а третій - арештований у Німеччині на підставі європейського ордера на арешт. Словацька поліція не розкрила громадянство затриманих.

Відео дня

У поліції заявили, що дії ймовірних змовників могли спровокувати "масштабну пожежу" на підприємстві, де в момент підпалу перебувало близько 70 осіб, а збитки оцінювалися в "десятки мільйонів євро".

Поліція вилучила запальну суміш бензину та полістиролу - саморобний аналог напалму - а також інструменти, мобільні телефони, екшн-камеру та намальовану від руки карту підприємства, яке вони нібито планували підпалити.

Варто зазначити, що Skyeton оголосила про плани відкрити виробничий об’єкт у Ханіску, неподалік від Прешова, третього за величиною міста Словаччини, навесні 2024 року. Українська компанія розраховує, що до кінця 2025 року на новому підприємстві працюватиме до 200 осіб.

Диверсії РФ у Європі

З початку повномасштабного вторгнення Росії в ЄС почастішали випадки саботажу та підпалів промислової та логістичної інфраструктури, особливо об’єктів, пов’язаних із виробництвом зброї.

Росія регулярно вербує як іноземних громадян, так і своїх власних громадян для проведення подібних операцій у країнах НАТО та ЄС.

Подібні інциденти були зафіксовані й в інших країнах ЄС протягом останніх місяців. У березні зловмисники підпалили об’єкт української компанії Archer-LPP, що виробляє тепловізійні пристрої, у чеському місті Пардубіце.

Раніше, у серпні, було затримано двох підозрюваних у зв’язку з підпалом будівлі, що належить естонській оборонній компанії Milrem Robotics, яка постачає Україні безпілотні наземні системи.

Вас також можуть зацікавити такі новини: