Ющенко зробив новорічний подарунок інвалідам

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» щодо гарантій і прав окремих категорій пенсіонерів», прийнятий парламентом 12 грудня 2006 року.

Як повідомляє прес-служба глави держави, законом пропонується внести зміни до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». Зокрема, статтю 45 названого Закону пропонується доповнити положенням, яким встановлюється, що інвалідам II і III груп пенсія по інвалідності призначається у розмірі 100 відсотків пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», з дня встановлення інвалідності, якщо у них на день встановлення інвалідності наявний страховий стаж: у чоловіків – 25, а у жінок – 20 років, вони вже не працюють, а також, якщо звернення за призначенням пенсії відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо ж інвалід II або III груп набув зазначеного страхового стажу та статусу непрацюючого у період після встановлення інвалідності, але до дня звернення за призначенням пенсії по інвалідності, то пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком призначається з дня виникнення такого права.

У разі, коли інвалід II або III груп набув зазначеного страхового стажу та статусу непрацюючого пенсіонера після призначення пенсії по інвалідності, пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком призначається з дня настання такого права, якщо звернення за призначенням пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого права.

Крім того, в абзаці третьому пункту 2 розділу «Прикінцеві положення» Закону міститься доручення Кабінету Міністрів України щодо забезпечення перерахунку за матеріалами пенсійних справ пенсій по інвалідності у розмірі пенсій за віком з дня виникнення такого права тим особам, які набули його до прийняття цього Закону.