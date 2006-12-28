Україна втрапила в двадцятку найбільш диких країн світу

Україна потрапила в двадцятку найгірших для платників податків країн світу. До цього висновку прийшли Всесвітній банк (ВБ) і PricewaterhouseCoopers (PWC), проаналізувавши рівень податкових ставок і методи збору податків, пишуть російські «Відомості».

У доповіді Paying Taxes ВБ і PWC досліджувалися 175 податкових систем світу. Їх оцінювали за критеріями рівня податкового тиску, простоти законодавства, часових витрат на сплату податків і їхньої кількості.

Головна проблема податкових законів - їх складність і заплутаність, вважають автори дослідження. У 2005 році кожна фірма в світі представила в середньому 35 сторінок податкових декларацій (від 175 сторінок в Камеруні до 17 в Австралії).

Рейтинг за всіма показниками очолюють Мальдіви: це податковий рай, де для сплати одного податку (9,3% доходу) компанія витрачає менше години на рік. У 20-ку кращих входять ОАЕ, Ірландія, Швейцарія, Нова Зеландія, Данія і Норвегія.

У числі гірших 20 країн: Болівія, Венесуела, Китай, Алжір, Україна і Білорусь. Остання є щасливою власницею «найзаплутанішої» системи. За кількістю платежів лідирує Узбекистан (130), за часовими витратами - Бразилія (2600 годин), а податковий тягар найвищий у Гамбії - 291,4% від прибутку.

Один із авторів дослідження, економіст Всесвітнього банку Ріта Ромальо відзначила, що бідні країни мають заплутанішу систему і більш високі податкові ставки, тому 80% їх бізнесу працює неофіційно і податків не платить.

У 2004-2006 рр. 33 країни знизили податкові ставки, сім - скоротили кількість податків.

Найзаплутаніше законодавство у Великобританії. Її зведення податкових правил складається з 8300 сторінок, причому половина з них прийнята за останнє десятиліття. Більший податковий кодекс тільки в Індії (9000 сторінок), в Росії - всього 700. Зате в Британії найнижчий податковий тягар (35,5% прибутку) серед розвинених країн.

У Білорусії компанії зобов`язані заплатити 125 видів платежів. Попри пільги, збори складають 186% прибутку, а на їхню сплату треба 1188 годин на рік. А Афганістан навіть наявність всього двох податків (36,6% прибутку) не рятує від 275 годин на рік на їхнє оформлення. У Гонконзі бізнесменам вистачає 80 годин на сплату всього чотирьох податків (29% прибутку).

Російські компанії зобов`язані платити 23 податки, що становить 54,2% прибутку. На сплату податків в Росії витрачається 256 годин на рік. В світі в середньому - 332 години.

Обком