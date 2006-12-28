Київрада прийняла бюджет

Депутати Київської міської ради ухвалили бюджет Києва на наступний рік у сумі 13 млрд. 464 млн. 851,7 тис. грн., в тому числі субвенцій з державного бюджету України в розмірі 2 млрд. 87 млн. 826,6 тис. грн.

За бюджет проголосували 67 депутатів Київради, 29 - не голосували.

Коментуючи прийнятий бюджет, голова постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Володимир ПРИСЯЖНЮК повідомив, що цей бюджет більший за попередній майже на 4 млрд. грн., оскільки бюджет цього року, який був затверджений у грудні 2005 становив близько 9 млрд. грн., а нинішній більший, ніж на 14 млрд. грн., «тобто він суттєво більший», - зазначив В.ПРИСЯЖНЮК. За його словами, бюджет на 2007 рік дійсно значно кращий, ніж бюджет 2006 року. «Ми бачимо, що економічний комплекс Києва працює, розвивається не зважаючи ні на які катаклізми політичні і доходна частина в цьому році сформована в розмірі понад 13 млрд. грн. На мою думку, це дуже значна сума для столиці», - сказав він.

Він також додав, що бюджетні показники розраховувались, виходячи з тарифів, які були затверджені Київським міським головою і введені з 1 грудня. «Але в разі зниження цих тарифів, в нас є компенсаційні механізми, які дозволять компенсувати різницю в тарифах, або надати дотацію тим верствам населення, які є соціально незахищеними і потерпають від підвищення», - повідомив В.ПРИСЯЖНЮК.

Згідно з документом рішення про бюджет столиці, надходження до міського бюджету становлять: податкові надходження в розмірі 6 млрд. 629,7 млн. грн., в тому числі податки на доходи, на прибуток, на збільшення ринкової вартості 6 млрд. 233,8 млн. грн.; з яких податок з доходів фізичних осіб - 6 млрд. 173,6 млн. грн.; податки на власність – 79 млн. грн.; збори за спеціальне використання природних ресурсів (плата за землю) 313,7 млн. грн.; неподаткові надходження в сумі 343,8 млн. грн., в тому числі доходи від власності та підприємницької діяльності 194,9 млн. грн.; адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу (плата за оренду майнових комплексів, що у комунальній власності) – 36,9 млн. грн.; надходження від штрафів та фінансових санкцій – 1 млн. грн.; власні надходження бюджетних установ – 110,4 млн. грн.; доходи від операцій з капіталом становлять 1 млрд. 563 млн. грн. – надходження від продажу основного капіталу – 100 млн. грн.; надходження від продажу землі і нематеріальних активів – 1 млрд. 463 млн. грн. Цільові фонди надходжень міського бюджету на наступний рік становлять 1 млрд. 173,2 млн. грн. Таким чином без врахування офіційних трансфертів надходження до бюджету зазначено в сумі 9 млрд. 710 млн. грн.

Видатки міського бюджету затверджені в розмірі 13 млрд. 455 млн. 751,7 тис. грн. Згідно з документом, на державне управління передбачено видатків в розмірі 214,8 млн. грн., на охорону здоров’я 1 млрд. 417,8 млн. грн., на соціальний захист та соціальне забезпечення 1 млрд. 736,5 млн. грн., в тому числі на одноразову допомогу при народженні дитини передбачено 238,1 млн. грн.; на житлово-комунальне господарство передбачено 190,9 млн. грн., на культуру та мистецтво 148,2 млн. грн.; на засоби масової інформації 41 млн. грн.; на фізичну культуру та спорт 52,1 млн. грн.; на будівництво 3 млрд. 84 млн. грн., в тому числі капітальні вкладення становлять 1 млрд. 662 млн. грн., будівництво та розвиток мережі метрополітенів 714,3 млн. грн.; на транспорт, дорожнє господарство та зв’язок передбачено 453,4 млн. грн.; на послуги, пов’язані з економічною діяльністю, передбачено 132,4 млн. грн.; на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій 5,9 млн. грн. На цільові фонди передбачено видатки в розмірі – 897,2 млн. грн., на видатки не віднесені до основних груп – 4 млрд. 477,2 млн. грн.

В бюджеті також установлено, що граничний обсяг внутрішнього боргу Києва станом на 31 грудня 2007 року становитиме 153,5 млн. грн.

В.ПРИСЯЖНЮК в коментарі журналістам назвав безпрецедентними суми, передбачені в бюджеті столиці на соціальні статті видатків, на медицину та транспорт. Водночас він зазначив, що вважає недостатньою суму, передбачену на культуру, хоча ця сума більша за суму коштів, виділену минулого року на 25 млн. грн. і тепер вона становить понад 150 млн. грн.