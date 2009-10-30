Завтра в Україні буде холодно

Завтра в Україні очікується холодна погода без істотних опадів.

Температура вночі 1-6° морозу, на півночі Лівобережжя - до 9° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті 5-8° тепла; на крайньому півдні країни вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла, в Криму до 10° тепла; на високогір`ї Карпат вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

У Київській області у суботу очікується холодна без істотних опадів погода з температурою вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

У Києві температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.