У Fitch вважають, що українським банкам потрібні ще 100 мільярдів

Для продовження нормального функціонування українській банківській системі потрібна докапіталізація обсягом близько 100 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила директор підрозділу з фінансових організацій агентства Fitch Ольга ІГНАТЬЄВА в ході IV Щорічної конференції Fitch Ratings в Україні у п`ятницю.

"Приблизно 100 мільярдів (гривень) системі необхідно для того, щоб вона продовжувала функціонувати", - сказала О.ІГНАТЬЄВА.

На кінець першого півріччя, за даними Fitch, українські банки вже отримали близько 34 млрд. грн. додаткового капіталу. Найбільші вливання було здійснено в капітал державних банків і банків із іноземним капіталом.

У свою чергу, заступник директора департаменту банківського нагляду і регулювання Національного банку України Руслан ГРИЦЕНКО в ході конференції заявив, що проведена раніше діагноста банків виявила необхідність докапіталізації 56 банків на загальну суму 30 млрд. грн.

З цих 30 млрд. грн. вже внесено до капіталу фінустанов близько 15 млрд. грн., ще 5 млрд. грн. має бути внесено до кінця нинішнього року і близько 10 млрд. грн. буде внесено державою в рамках рекапіталізації трьох фінустанов.