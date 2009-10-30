"Перший етап паніки" через грип минув

Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Микола ПАЛІЙЧУК вважає, що «перший етап паніки” у зв’язку з грипом в області пройшов.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на брифінгу.

Також губернатор спростував повідомлення, які з’явилися на деяких місцевих Інтернет- сайтах, що Івано-Франківськ “кропитимуть антибіотиками”. «Ні! Таких заходів не проводили і не проводять», - наголосив він.

В той же час у місті можна зустріти перехожих у марлевих пов’язках. Проте це не масове явище, оскільки в аптеках їх немає. Трапляються випадки, що пов’язки «по-знайомству» продають в декілька разів дорожче. Губернатор закликав повідомляти владі про кожен такий випадок і до порушників буде застосовано «жорсткі дії». А найближчими днями, пообіцяв він, аптеки будуть забезпечені всім необхідним: масками та антивірусними препаратами.

На вулицях Івано-Франківська поменшало дітей, батьків з маленькими дітьми, вільно і в громадському транспорті, в магазинах.