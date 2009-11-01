Через грип київський вокзал митимуть кожні 2 години

Південно-Західна залізниця вживає профілактичних заходів із запобігання поширенню вірусу грипу А/Н1N1.

Про це УНІАН повідомили у адміністративній службі Південно-Західної залізниці.

Зокрема, на залізниці та в структурних підрозділах залізниці створено оперативні штаби із запобігання розповсюдженню вірусу грипу.

У повідомлені зазначається, що Південно-Західна залізниця виділила кошти на придбання необхідної кількості захисних масок, дезінфікуючих та миючих засобів. Провідники пасажирських та приміських поїздів формування вагонних дільниць станцій Київ-Пасажирський, Жмеринка, Хмельницький, моторвагонного депо Фастів, квиткові касири вокзалів залізниці, робота яких безпосередньо пов’язана з обслуговуванням пасажирів, працюють в захисних масках.

На головному вокзалі столиці – станції Київ-Пасажирський – здійснюються протиепідемічні заходи, встановлені графіки вологого прибирання усіх приміщень вокзалу через кожні дві години із застосуванням дезінфікуючих миючих засобів.

Південно-Західна залізниця встановила порядок обробки салонів вагонів та моторвагонного рухомого складу дезінфікуючими та миючими засобами. У прально-прасувальному цеху вагонної дільниці станції Київ-Пасажирський впроваджено технологію санітарної обробки постільної білизни.

Медичні працівники Південно-Західної залізниці проводять роз’яснювальну роботу про небезпеку захворювання вірусом, засоби особистого захисту та порядок дій у разі виявлення у громадян симптомів захворювання.

На вокзалах та станціях Південно-Західної залізниці, у вагонах пасажирських та приміських поїздів формування Південно-Західної залізниці забезпечено звукову та візуальну інформацію для населення про небезпеку захворювання вірусом грипу та про засоби особистого захисту.

На вокзалі станції Київ-Пасажирський та транзитних вокзалах Вінниця, Козятин, Жмеринка, Хмельницький, Чернігів, Ніжин, Дарниця, Коростень, Житомир, Біла Церква, Фастів, Миронівна, Бердичів, Конотоп при медичних пунктах створено пересувні медичні бригади, які надають необхідну допомогу пасажирам.