Мер Івано-Франківська закликає жителів самостійно шити марлеві пов’язки

Міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС закликає жителів міста самостійно шити марлеві пов’язки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу 31 жовтня.

«Я звертаюся до жителів міста, щоб марлеві пов’язки виготовили самі, - зауважив мер. – Вони теж ефективні, бо виходити на вулицю потрібно виключно у масках».

За його словами, в аптеках міста є «проблеми з марлевими пов’язками». Мер повідомив, що з обласного фонду Івано-Франківську поки що виділили 4 тисячі пов’язок, але цього явно замало.

В.АНУШКЕВИЧУС під час брифінгу закликав жителів Івано-Франківська, насамперед, «не піддаватись паніці та зберігати спокій». Міський голова наголосив, що антибіотики, які жителі масово скуповують в аптеках міста, є неефективними, а тому «немає сенсу їх купувати». Водночас він зазначив, що, незважаючи на складну епідеміологічну ситуацію, ситуація перебуває під контролем.

Окрім того, під час брифінгу було зазначено, що органи місцевого самоврядування та медичні установи працюють без вихідних.

В.АНУШКЕВИЧУС також повідомив, що ведуться переговори із закордонними містами-партнерами Івано-Франківська щодо надання допомоги у вигляді медикаментів. За його словами така допомога має надійти до Івано-Франківська протягом 2-3 днів.