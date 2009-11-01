Греція підтвердила ще дві смерті від грипу A/H1N1

Грип A/H1N1 призвів до смерті ще двох людей у Греції, кількість жертв інфекції в країні досягла п`яти, повідомило міністерство охорони здоров`я, передає РІА "Новости".

Померли 42-річний чоловік і 16-річна дівчина, у обох пацієнтів медики підтвердили діагноз - грип A/H1N1.

Лікарі зазначають, що у померлих були серйозні проблеми із здоров`ям крім інфекції. Зокрема, безпосередньою причиною загибелі чоловіка став шок і гостра серцева недостатність, а дівчина страждала на лейкоз у гострій формі.

До теперішнього часу в Греції лабораторно підтверджені 2,725 тисячі випадків нового грипу. Дослідження проводяться тільки якщо грип викликає ускладнення. У переважній кількості випадків хвороба проходить у легкій формі і нічим не відрізняється від звичайного, сезонного грипу.

Наразі кілька грецьких шкіл закрито на карантин через підтверджені випадки зараження A/H1N1, але загрози для здоров`я дітей, за даними влади, немає.