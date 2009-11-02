У Росії почнуть випробування вакцин проти A/H1N1 на дітях
00:01, 02 листопада 2009Суспільство
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Росздравнагляд дав дозвіл
Випробування на дітях вакцин проти грипу A/H1N1, які були визнані безпечними після того, як експерти отримали перші результати їх випробувань на дорослих, почнуться в Росії, як очікується, у понеділок, повідомила заступник міністра охорони здоров`я і соціального розвитку Вероніка Скворцова.
Раніше повідомлялося, що перші результати випробувань на дорослих показали безпечність вакцин, тому Росздравнагляд дав дозвіл почати випробування на дітях.
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