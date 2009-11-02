Кабмін розпорядився про "зелене світло" для гуманітарної допомоги
00:21, 02 листопада 2009Суспільство
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Розпорядження №1294
Кабінет міністрів України доручив Державній митній службі забезпечити невідкладне здійснення необхідних видів контролю та митного оформлення гуманітарної допомоги, що надходить в Україну для запобігання поширенню грипу типу А/H1N1 і гострих респіраторних захворювань.
Відповідне розпорядження №1294 від 30 жовтня розміщено на Урядовому порталі.
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, відповідно документу, доручено організувати ведення обліку і забезпечити розподіл та оперативну доставку за призначенням гуманітарної допомоги та добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб.
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