Кабмін розпорядився про "зелене світло" для гуманітарної допомоги

Кабінет міністрів України доручив Державній митній службі забезпечити невідкладне здійснення необхідних видів контролю та митного оформлення гуманітарної допомоги, що надходить в Україну для запобігання поширенню грипу типу А/H1N1 і гострих респіраторних захворювань.

Відповідне розпорядження №1294 від 30 жовтня розміщено на Урядовому порталі.

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, відповідно документу, доручено організувати ведення обліку і забезпечити розподіл та оперативну доставку за призначенням гуманітарної допомоги та добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб.