Комплекс "Запорізька Січ" поповнюватиметься через митницю

Оргкомітет акції «Відродимо Запорізьку Січ» і керівник Державної митної служби України Анатолій МАКАРЕНКО домовилися про передачу комплексу «Запорізька Січ» усіх культурних цінностей доби козацтва, що вилучатимуться українськими митниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час свята «Запорізька Січ збирає друзів» на території Національного заповідника-острова «Хортиця» у новому історико-культурному комплексі «Запорізька Січ» повідомив заступник голови Верховної Ради, голова оркомітету акції «Відродимо Запорізьку Січ» Микола ТОМЕНКО.

М.ТОМЕНКО і керівник Національного заповідника «Хортиця» Максим ОСТАПЕНКО підбили підсумки акції та констатували, що активна участь громадскості та бізнесу дала можливість виконати зобов’язання і до свята Покрови відкрити відновлений комплекс «Запорізька Січ».

М.ТОМЕНКО нагадав, що для завершення будівництва комплексу не вистачало близько 1 млн. грн., але завдяки проведеній акції вдалося зібрати необхідні кошти і завершити основний етап будівельних робіт.

Організатори акції вручили дипломи найбільш активним учасникам акції «Відродимо Запорізьку Січ».

М.ТОМЕНКО наголосив, що зараз головним завданням є якомога швидке формування експозиції всіх об’єктів, що входять до комплексу «Запорізька Січ».

«Досягнуто домовленості між оргкомітетом акції «Відродимо Запорізьку Січ» та керівником Державної митної служби України, про те, що всі історико-культурні цінності, що стосуються періоду козацтва, які будуть вилучені митною службою, передаватимуться в експозицію Запорізької Січі», - сказав віце-спікер.

Він наголосив на важливості узаконити спрощену процедуру ввезення культурних цінностей до України, оскільки важливо не тільки відроджувати українські пам’ятки, а й наповнювати їх значущими історичніими цінностями, що були вивезені з України.

«Історія відродження Запорізької Січі - одна з успішних акцій, котра довела, як спільними зусиллями громадськості та бізнесу можна в короткий термін повертати Україні такі значимі місця», - сказав М.ТОМЕНКО.