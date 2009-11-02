Мер Івано-Франківська запевняє, що епідемічна ситуація покращилась

Міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС заявляє, що епідемічна ситуація в місті загалом покращилась.

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер повідомив у неділю на брифінгу.

Він наголосив, що «епідемічна ситуація в місті загалом покращилась, зокрема, зменшилась кількість звернень до медиків та зменшилась кількість госпіталізацій».

Окрім того, міський голова повідомив, що на сьогодні вже вирішена проблема забезпечення паливно-мастильними матеріалами медичних установ міста, а також завдяки угоді з підприємцями міста вирішена проблема харчування дітей у міській дитячій клінічній лікарні, де кількість госпіталізованих дітей перевищила норму удвічі.

Також, за словами міського голови, досягнуто домовленості з одним з місцевих підприємств про виготовлення марлевих пов’язок.

Станом на 1 листопада зареєстровано 1078 випадків захворювання на ГРВІ, т. ч. дорослих – 590, дітей – 488. Випадків захворювання на грип - 83, в т. ч. дорослих – 52, дітей – 31. 14 дітей з діагнозом ГРВІ було госпіталізовано.

З пневмонією на стаціонарному лікуванні у місті перебувають 416 хворих.

Як повідомляв УНІАН, від вірусної пневмонії на Прикарпатті померло 10 людей.