Банківська система США нині стабільніша, ніж рік тому
Аргументи міністра фінансів
Міністр фінансів США Тімоті Гейтнер заявив, що банківська система США сьогодні "набагато стабільніша", завдяки допомозі уряду, передає Associated Press.
Зокрема, він наголосив, що рік тому економічна активність була в стані застою, оскільки головні фінансові інституції не працювали через нестачу ліквідності.
Попри банкрутство 115 банків США у 2009 році, міністр фінансів каже про серйозне поліпшення надійності, оскільки приватний капітал знову почав надходити в систему.
За його словами, головна небезпека сьогодні в тому, що банкіри не братимуть на себе достатньо ризику для вкладень, особливо в малий бізнес. Т.Гейтнер заявив, що адміністрація президента Барака Обами працює над проблемою кредитування малого бізнесу.