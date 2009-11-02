ООН: щороку від пневмонії помирають 2 млн дітей
07:43, 02 листопада 2009Суспільство
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Потрібні 39 млрд. доларів
ООН починає кампанію із збору 39 млрд доларів протягом наступних шести років для того, щоб врятувати мільйони дітей, які помирають від пневмонії, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Щороку пневмонія вбиває близько двох мільйонів дітей у віці до п`яти років.
Це більше, ніж кількість жертв від малярії, кору та СНІДу разом узятих.
ООН заявляє, що боротися з пневмонією не так дорого і не так складно.
Ще 2000 року була розроблена вакцина спеціально для дітей.
98% усіх дитячих смертей від пневмонії мають місце в країнах, що розвиваються.
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