ООН: щороку від пневмонії помирають 2 млн дітей

ООН починає кампанію із збору 39 млрд доларів протягом наступних шести років для того, щоб врятувати мільйони дітей, які помирають від пневмонії, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Щороку пневмонія вбиває близько двох мільйонів дітей у віці до п`яти років.

Це більше, ніж кількість жертв від малярії, кору та СНІДу разом узятих.

ООН заявляє, що боротися з пневмонією не так дорого і не так складно.

Ще 2000 року була розроблена вакцина спеціально для дітей.

98% усіх дитячих смертей від пневмонії мають місце в країнах, що розвиваються.