Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,10 грн./дол., продають – по 8,17 грн./дол. Курс дещо знизився порівняно з 1 листопада. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,97-8,15 грн./дол., з продажу – в межах 8,14-8,25 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 1% порівняно з 1 листопада, і сьогодні становить 11,95 грн./євро, продажу – підвищився на 0,2% - до 12,18 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,77-12,12 грн./євро, з продажу – в межах 12,05-12,30 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 1 листопада, знизився на 0,6% і становить в середньому 0,2720 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,5% - до 0,2829 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,28 грн./рубль, з продажу – в межах 0,28-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,09 грн./дол., продажу – 8,18 грн./дол. Курс дещо змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,97-8,12 грн./дол., з продажу – в межах 8,15-8,25 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,8% з 1 листопада, і сьогодні становить 11,97 грн./євро, продажу – підвищився на 0,5% - до 12,21 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,77-12,02 грн./євро, з продажу – в межах 12,10-12,50 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 1 листопада, знизився на 2% – до 0,2694 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,7% - до 0,2839 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,276 грн./рубль, з продажу – в межах 0,281-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,03/8,19 грн., євро – 11,95/12,30 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,05/8,20 грн., євро – 11,70/12,30 грн., рубль – 0,26/0,29 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,13/8,19 грн., євро – 12,00/12,20 грн., рубль – 0,273/0,283 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 2 листопада, становить: гривні до долара США – 7,993, до євро – 11,82964, до російського рубля – 0,27516.