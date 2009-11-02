Міжбанківський долар пішов вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0930/8,1255, до 12:00 ціни зросли до 8,1250/8,1450 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги російським рублем стартували котируваннями 0,2772/0,2784, до 12:00 ціни піднялися до 0,2785/0,2795. На російському валютному ринку курс долар-рубль зріс і до 12:00 встановився на рівні 29,1571 (+0,1071).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4774/1,4776, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,9530/12,0400, до 12:00 ціни пішли вгору – 12,0110/12,0280.