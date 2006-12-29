На передноворічних зборах Гільдії собкорів центральних ЗМІ в Одесі прокурор Одеської області Олександр ГАЛКІН був удостоєний диплома в номінації «Гальмо одеської журналістики-2006».

Як зазначив після голосування президент Гільдії - собкор «Голосу України» в Одеській області В’ячеслав ВОРОНКОВ, «це вже друга за останні роки нагорода керівництву облпрокуратури «за створення умов, які перешкоджають здійсненню журналістами своєї професійної діяльності». Раніше вона була вручена прес-секретарю облпрокурора Миколі МУЛЯРУ.

Нагорода, яка додається до диплома, є залізничним стоп-краном, встановленим на мармуровій підставці, і виготовлена на спеціальне замовлення Гільдії собкорів. Вона буде вручена прокурору області О.ГАЛКІНУ в першій декаді січня 2007 року

Як повідомляв УНІАН, засновану в 2000 році нагороду «Гальмо одеської журналістики» Гільдія собкорів раніше присуджувала і вручала голові обласної організації Національного союзу журналістів України Юрію РАБОТІНУ, екс-начальнику управління інформації Одеської міської ради Ользі НІКОЛЕНКО, керівнику прес-служби Одеської облдержадміністрації Віктору БРІКУ й іншім.