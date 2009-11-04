Щодо Кислинського порушено кримінальну справу

Слідчий Головного слідчого управління МВС України порушив кримінальну справу стосовно колишнього заступника голови СБУ Андрія КИСЛИНСЬКОГО за підозрою в підробці диплому про отримання вищої освіти.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

За даними ДЗГ, кримінальну справу порушено за ч. 1 та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України (Підроблення документів, використання підроблених документів), й таким чином наразі А.КИСЛИНСЬКИЙ має процесуальний статус «підозрюваний».

Крім того, як зазначили в ДГЗ, днями під час опитування у слідчого А.КИСЛИНСЬКИЙ не надав будь-якої суттєвої інформації, однак, це жодним чином не впливатиме на подальше розслідування, оскільки під час дослідчої перевірки зібрано достатньо інформації.

Разом з тим в МВС наголосили, що Генеральна прокуратура ознайомлена з матеріалами і заперечень з приводу них не мала.

Обвинувачення А.КИСЛИНСЬКОМУ буде пред`явлено найближчими днями.

Як повідомляв УНІАН, Головне управління державної служби рекомендувало уряду звернутися до МВС і Генпрокуратури з приводу порушення кримінальної справи стосовно А.КИСЛИНСЬКОГО, який обіймав високі державні посади, на підставі частини 3 статті 358 Кримінального кодексу за свідоме використання недостовірної інформації при зарахуванні на державну службу.

Начальник Головного управління держслужби Тимофій МОТРЕНКО сказав, що під час службового розслідування не виявлено підтверджень навчання А.КИСЛИНСЬКОГО в Київському національному університеті імені Шевченка.

12 жовтня міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК обнародував результати роботи комісії, відповідно до яких, А.КИСЛИНСЬКИЙ не навчався на історичному факультеті Київського національного університету імені Шевченка.

13 жовтня голова СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО вніс Президенту України подання про звільнення А.КИСЛИНСЬКОГО з посади заступника голови СБУ, яке Віктор ЮЩЕНКО задовольнив.