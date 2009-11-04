У Херсоні складуть список помилкових дій населення

У Херсоні спостерігається збільшення хворих на ГРВІ і грип.

Про це УНІАН повідомили к прес-службі Херсонської мерії.

Згідно з повідомленням, минулого тижня у Херсоні реєстрували по 120-160 хворих на день, 2 листопада – 1,055 тис., 3 листопада – вже 1,142 тис.

Показник захворюваності – 33,1 особи на 10 тис. населення, епідпоріг настає при 150 хворих на 10 тис. населення.

При цьому у прес-службі відзначили, що в місті посилюють заходи боротьбі з грипом і ГРВІ. Зокрема, з 5 листопада у місті скасовано всі масові культурні, спортивні і розважальні заходи.

Також з 5 листопада без марлевих пов`язок не допускатимуть до роботи водіїв і кондукторів громадського транспорту.

Від осіб, робота яких безпосередньо пов`язана із спілкуванням з людьми, також вимагається суворе дотримання маскового режиму.

Крім того, влада готує пропозиції з внесення змін до міського бюджету щодо виділення коштів на медикаменти населенню і оплату наднормової роботи медиків.

Головному імунологу міста доручено сформувати перелік помилкових дій населення при боротьбі з ГРВІ і грипом. Цей перелік планується оприлюднити у місцевих ЗМІ.