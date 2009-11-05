У Києві жінка померла від грипу через 40 хвилин після госпіталізації

На сьогодні в Києві підтверджено 2 випадки смерті від пандемічного грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції головний державний санітарний лікар Києва Анатолій ПОНОМАРЕНКО.

«На сьогодні ми маємо підтвердження двох випадків пандемічного грипу», - сказав він.

За словами А.ПОНОМАРЕНКА, один з випадків захворювання встановили у військовому госпіталі №408 - помер чоловік.

Ще один випадок підтверджений у жінки, яка померла в лікарні через 40 хвилин після госпіталізації.

За словами А.ПОНОМАРЕНКА, на сьогодні лікарі розмірковують над тим, яким чином ця жінка могла бути інфікована, оскільки при зрості у 160 см вона мала майже 200-кілограмову вагу, багато хронічних патологій, не працювала і майже не виходила з квартири.