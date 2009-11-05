Українське зерно витісняє конкурентів на світових ринках

Українські зернотрейдери цьогоріч є лідерами з продажів на світових ринках. Про це заявив голова Київської обласної організації Української селянської демократичної партії Віталій Гудзенко.

«Значних конкурентних переваг українські експортери досягли завдяки сприятливій кон’юнктурі на світових ринках, подешевшанню фрахту, а також через девальвацію гривні, яка призвела до того, що рентабельність і ефективність експортних поставок виросла», - наголошує Віталій Гудзенко.

Як зазначають у Київській обласній організації УСелДП, українські зернотрейдери змогли вибитися в лідери на ринках Іспанії, Тунісу, Алжиру, Єгипту, Саудівської Аравії, Йорданії. Крім цього, доступними для них стали також ринки Далекого Сходу – Японії, Кореї.

«Ця тенденція не може не тішити, адже Україна завжди мала потенціал для постачання якісного зерна на всі світові ринки. І цьогорічний прорив для нас може відкрити й інші сільськогосподарські ринки», – підкреслює партієць.

Крім того в Київській обласній організації УСелДП наголошують, що наші постачальники пропонують зерно за значно нижчими цінами, ніж у середньому у світі. Подекуди різниця сягає $ 20 на тонні зерна.

Проте, на думку Віталія Гудзенка, навіть такі позитивні зрушення не можуть покращити загальну ситуацію у галузі.

«Основною проблемою аграріїв залишаються невмотивовано низькі закупівельні ціни на внутрішньому ринку, і без їхнього корегування вітчизняне сільське господарство найближчим часом з кризи не вийде», - підсумував керівник обласної парторганізації.