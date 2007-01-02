Євросоюз очолить боротьбу з ”кривавими алмазами”

З 1 січня 2007 року Європейський Союз головуватиме у Кімберлійському процесі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Європейської комісії.

Як відомо, Кімберлійській процес є організацією для боротьби з так званими “конфліктними алмазами”, тобто алмазами, що використовувались повстанськими рухами в Африці для військових дій.

“Європейська комісія під час свого головування ставитиме за мету покращення ефективності процесу та припинення незаконної торгівлі діамантами”, - цитує прес-служба коміса ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніту ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.