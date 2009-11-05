Президент привітав Кіру Муратову

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав лауреата національної премії України імені Тараса Шевченка, народну артистку України Кіру МУРАТОВУ з 75-річчям.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у вітанні йдеться: “Щиро вітаю Вас – відомого українського кінорежисера з днем народження. Високо ціную Ваш багатогранний талант, віддане служіння мистецтву, значний внесок у відродження та розвиток українського кінематографа. Ваші фільми завжди вирізняються колоритними образами, витонченим психологізмом та глибоким проникненням у таємниці людської душі. Ваше ім`я широко відоме як на Батьківщині, так і в світі”.

“Нехай Ваша самовіддана праця і надалі слугує культурному й духовному збагаченню нашого народу. Зичу Вам творчих сил та наснаги, міцного здоров`я й нових здобутків в ім`я України”, - зауважив В.ЮЩЕНКО.