У Києві ситуація з епідемією стабілізувалася

За останні дві доби у Києві стабілізувалася ситуація з епідемію грипу та ГРЗ.

Про це в ефірі 5 каналу заявила голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров`я і соціального захисту Алла Шлапак.

"Що стосується ГРВІ і епідемії грипу, в Києві за останні дві доби ситуація стабілізувалася. У нас немає приросту захворюваності, у нас зменшилася кількість викликів по "швидкій допомозі" і зменшилася госпіталізація", - сказала вона.

"Медичними препаратами лікарні забезпечені, ми отримали всі дози "Таміфлю" від державного резерву, те що нам передбачалося, крім цього закупили додатково", - зазначила Шлапак.

За її словами, у Києві є лише один лабораторно підтверджений випадок смерті від "свинячого" грипу.

"Ми отримали інформацію по другому випадку, який пов’язаний з одномісячною дитиною – це не є грип A/H1N1. Це звичайне ГРВІ, просто батьки невчасно звернулися до лікарів", - заявила Шлапак.

Щодо трьох людей, у яких підозрюють наявність вірусу "свинячого" грипу, голова комісії сказала: "Ми чекаємо лабораторних підтверджень".

Крім того, за словами Шлапак, "за останню добу є зростання (кількості) хворих серед дітей".

Вона зазначила, що, за інформацією санітарного лікаря, канікули у школах "будуть тривати весь епідемічний період – це три повних тижні".

Українська правда