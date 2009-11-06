На Чернігівщині автобус врізався в дерево: троє травмованих

У Чернігівській області на автодорозі Прилуки-Варва-Срібне- Обухове водій автобуса “I-VAN А07А1-60”, рухаючись у напрямку м. Варва, на заокруглені дороги ліворуч, не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням і виїхав на праве по ходу руху узбіччя, де скоїв наїзд на дерево.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, в автобусі на момент аварії перебувало шестеро пасажирів.

Унаслідок ДТП троє пасажирів отримали тілесні ушкодження.