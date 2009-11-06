«Укртатнафти» як спільного підприємства більше не існує (заява)

ЗАТ «Укртатнафта» закликає «Татнефть» «припинити інформаційні спекуляції навколо нашого підприємства і визнати очевидний факт – «Укртатнафта» як спільного підприємства більше не існує». Про це йдеться у заяві ЗАТ «Укртатнафта», переданому УНІАН.

Як наголошується у документі, 5 листопада у засобах масової інформації було розповсюджено заяву російського ВАТ «Татнефть», яке вважає нібито незаконним винесене 3 листопада 2009 року рішення Господарського суду Полтавської області. Цим судовим актом була визнано недійсною купівлю «Татнефтью» 8,6% акцій ЗАТ «Укртатнафти», крім того, суд зобов`язав ВАТ «Татнефть» повернути цей пакету акцій ЗАТ «Укртатнафта» емітенту. Також глава Наглядової Ради ВАТ «Татнефть» Рустам МІННІХАНОВ заявив, що «Укртатнафта» має продовжити своє існування як спільне підприємство України і Татарстану.

У зв`язку з цим ЗАТ «Укртатнафта» заявляє, що Госпсуд Полтавської області визнав купівлю 8,6% акцій «Укртатнафти» російською «Татнефтью» незаконною і зобов`язав передати зазначений пакет емітенту у повній відповідності з чинним законодавством України. Ця наша заява ґрунтується на тому, що у процесі придбання акцій «Укртатнафти» «Татнефть» порушила чинне законодавство України. Зокрема, без узгодження з українською стороною було змінено вид внеску до статутного фонду «Укртатнафти», йдеться у заяві.

«Укртатнафта» нагадує, що згідно з Міжурядовою угодою між Україною і Республікою Татарстан про створення компанії, Україна внесла до статутного фонду спільного підприємства Кременчуцький НПЗ, а Республіка Татарстан і ВАТ «Татнефть» мали передати права користування 25-ма родовищами нафти у Татарстані. Але натомість Республіка Татарстан внесла до статутного фонду ЗАТ СП «Укртатнафта» акції «Татнефтепрому». А ще один акціонер «Укртатнафти» - ВАТ «Татнефть» - замість нафтових родовищ без узгодження з українською стороною перерахувала грошові кошти. Проте заміна предмету внеску до статутного фонду ЗАТ є порушенням законодавства України, наголошується в заяві.

При цьому автори заяви наголошують, що Київський апеляційний господарський суд своїм рішенням від 14 травня 2009 року визнав недійсним рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ «Укртатнафта» (оформлені пунктом 2 розділу 3 Протоколи № 2 від 19.07.1999) про зміну структури внесків засновників. Дане рішення Київського апеляційного госпсуду 29 жовтня 2009 року було залишене без змін Верховним Судом України. Таким чином, заміна предмету внеску до статутного фонду ЗАТ «Укртатнафти», проведена «Татнефтью», була визнана незаконною вищою судовою інстанцією України. Це рішення набрало законної сили, оскарженню воно не підлягає, підкреслює ЗАТ «Укртатнафта».

Крім того, наголошується у заяві, протягом 2007-2009 років у Татарстані було проведено великомасштабну аферу, в результаті якої внесені татарською стороною до статутного фонду «Укртатнафти» 73,92% акцій ВАТ «Татнефтепром» були фактично викрадені у нашої компанії. Ряд упереджених судових рішень призвели до протиправного вилучення внеску татарської сторони до статутного фонду «Укртатнафти».

При цьому, наголошується в заяві, відчуження внеску татарської сторони до статутного фонду «Укртатнафти» сталося з порушенням ряду міждержавних угод.

За інформацією ЗАТ «Укртатнафта», 11 вересня 2009 року у Казані пройшли торги з продажу вилучених протиправним чином у нашої компанії 73,92% акцій ВАТ «Татнефтепром», які придбало ЗАТ «Алойл», близьке до керівництва «Татнефті». Тим самим за ініціативи представників Татарстану із статутного фонду спільного підприємства «Укртатнафта» було виведено останній реальний внесок татарської сторони. Отже, є всі юридичні підстави стверджувати – ЗАТ «Укртатнафта» як спільного українсько-татарського підприємства не існує, йдеться у заяві.

У зв`язку з вищевикладеним ЗАТ «Укртатнафта» «категорично заперечує проти заяви представників ВАТ «Татнефть», в якому стверджується, що наше підприємство є і має залишатися українсько-татарським СП». Більш того, ЗАТ «Укртатнафта» засуджує безпідставні і упереджені оцінки рішення Господарського суду Полтавської області, зроблені керівництвом «Татнефті». «Ми розцінюємо позицію татарської сторони щодо нібито продовження існування «Укрататнафти» у формі СП як посягання на власність української держави (нагадаємо, що 43% акцій ЗАТ «Укртатнафта» перебувають у державній власності України) і спробою дискредитувати українську судову систему», - йдеться у заяві.

ЗАТ «Укртатнафта» закликає «Татнефть» «припинити інформаційні спекуляції навколо нашого підприємства і визнати очевидний факт – «Укртатнафта» як спільне підприємство більше не існує», наголошується в документі.