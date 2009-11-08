Губернатор зобов'язав підприємства нашити 2 млн. марлевих масок

Виготовлені у Житомирській області респіраторні маски роздаватимуть населенню безкоштовно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у розпорядженні голови Житомирської облдержадміністрації Юрія ЗАБЕЛИ «Про використання марлі медичної для проведення заходів, спрямованих на запобігання поширенню грипу типу А/H1N1(Каліфорнія) і гострих респіраторних захворювань серед населення».

Керівник області зобов’язав низку підприємств області до 11 листопада виготовити респіраторні маски з марлі, відпущеної з мобілізаційного резерву, а це - 139 тис.118 м.

Заявки на потребу в масках подадуть в управління охорони здоров’я ОДА райдержадміністрації та міськвиконкоми спільно з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та обласної організації товариства Червоного Хреста України .Після цього отримані респіраторні маски роздадуть безкоштовно населенню області.

Раніше голова Житомирської ОДА заявляв про необхідність виготовити в області близько 2 млн. захисних масок.