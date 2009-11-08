Тимошенко: Україна отримає допомогу від Словаччини, Угорщини й Хорватії

Словаччина, Угорщина та Хорватія висловили готовність надати Україні гуманітарну допомогу для боротьби з епідемією грипу.

Про це повідомляє офіційний сайт кандидата у Президенти України, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

«Так, Словацька Республіка готова надати вже другий транш гуманітарної допомоги. В Україну доставлять препарати словацького виробництва "BioBelieve-Midi" та "BioBelieve-Kids" на суму 25 тисяч євро, які сертифіковані в нашій країні», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, концентратори кисню як гуманітарну допомогу Україні надасть Міністерство охорони здоров`я Хорватії.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що Угорщина допоможе Україні бактерицидними засобами та 20-ма тисячами порцій вакцини проти каліфорнійського грипу на суму 500 тис. доларів.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністри України та Росії Ю.ТИМОШЕНКО та Володимир ПУТІН по телефону домовилися про допомогу Україні з боку Російської Федерації у зв`язку з епідемією грипу і ГРВІ.

Росія має надіслати 200 тисяч упаковок антивірусного препарату "Арбідол", допомогти з діагностикою свинячого грипу, а також в лютому 2010 року поділитися запасами вакцини, повідомляє прес-служба уряду РФ.