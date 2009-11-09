Комітет ВР з питань культури і духовності засідатиме у Каневі

«Чи гідно вшануємо пам’ять Тараса Шевченка у 2011 році? Чи буде внесена національна святиня – Шевченківський національний заповідник до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО?»

11 листопада 2009 року (середа) відбудеться виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності до Шевченківського національного заповідника у Каневі за участю представників Національної Ради з питань культури і духовності при Президентові України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, а також творчої інтелігенції.

Від’їзд автобуса 11 листопада о 10:00 з вул. Банкової 6/8.

Акредитація журналістів проводиться до

10 листопада 2009 року за тел.: 255-43-81.