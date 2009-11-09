Поїзд Київ-Одеса не ходитиме три дні

На три дні - з 10 по 12 листопада - скасовано курсування поїзда № 9/10 Київ-Одеса у зв`язку з тим, що проводитимуться дорожні ремонтні роботи на залізничному перегоні Крижопіль-Рудниця у Вінницькій області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Південно-західної залізниці (ПЗЗ).

Наголошується, що на період проведення ремонтних робіт повністю скасовується курсування щоденного поїзда №9/10 Київ-Одеса. Тобто 9, 10, 11 листопада поїзд не відправлятиметься з Києва, а 10, 11, 12 листопада – з Одеси. Також по 13 листопада скасовано курсування в обох напрямах безпересадочних вагонів Хмельницький - Санкт-Петербург.

Крім того, 10-12 листопада зміниться час відправлення і прибуття поїзда №131/132 Хмельницький – Сімферополь. З Хмельницького поїзд відправиться 10 листопада о 12.56, до Сімферополя поїзд прибуде наступного ранку о 09.27. Назад поїзд відправиться 11 листопада об 11.57, а прибуде до Хмельницького – о 08.56 наступного дня.

Південно-західна залізниця закликає пасажирів стежити за змінами у розкладі руху поїздів.