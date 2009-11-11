Кабмін затвердив національний план благоустрою

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням (№ 1320-р від 4 листопада п.р.) затвердив Національний план дій з підвищення рівня впорядкування населених пунктів і прилеглих до них територіям на 2010-2015 роки.

Текст розпорядження оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, у 2010 році мають бути розроблені і подані на розгляд уряду законопроекти про внесення змін до Закону «Про впорядкування населених пунктів», про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення в частині посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері впорядкування, проекти Державної цільової соціальної програми впорядкування населених пунктів на період до 2015 року і нової редакції Програми поводження з твердими побутовими відходами.

При цьому розпорядження передбачає розробку державних будівельних норм «Впорядкування території», державних санітарних правил і норм утримання територій населених пунктів, програм і планів заходів щодо впорядкування населених пунктів, а також програм розвитку і збереження зелених зон.

Зокрема, мають бути розроблені правила впорядкування і схеми санітарного очищення населених пунктів, правила утримання домашніх тварин, а також в 2010-2011 роках мають бути проведені інвентаризація і паспортизація об`єктів впорядкування населених пунктів.