Міліція виявила підпільний цех з виробництва тортів

Працівники міліції виявили у Харкові підпільний цех з виробництва тортів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС в Харківській області, підпільний цех з виготовлення кондитерських виробів виявили працівники відділу Державної служби боротьби з економічними злочинами в рамках проведення всеукраїнської операції «Профілактика».

Підприємство було розгорнуто у двоповерховому будинку. Діяльність цеху організував 36-річний харків’янин, приватний підприємець. Виготовлення продуктів харчування проводилося без відповідних документів, які дозволяють займатися таким видом діяльності та із залученням до роботи неоформленого належним чином персоналу у кількості 8 осіб.

На момент проведення перевірки у цеху було виявлено 66 готових до реалізації тортів на загальну суму понад 2 тис. грн., а також сировина, напівфабрикати та обладнання з виробництва кондвиробів. У ЦГЗ особливо підкреслили, що виробництво ласощів проводилося у непридатних для цього антисанітарних умовах, без дотримання відповідних технологічних норм.

Наразі правоохоронцями проводяться заходи щодо встановлення торгових об’єктів, які займалися реалізацією підроблених тортів. Після здійснення відповідних експертиз та досліджень буде вирішено питання щодо притягнення приватного підприємця до відповідальності за випуск неякісної продукції, повідомили в ЦГЗ.