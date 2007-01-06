Президент підписав зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів

16:10, 06 січня 2007
Суспільство
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Відповідно, до ст. 69 і 982

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про внесення змін до статті 69 Кримінального кодексу України», прийнятий парламентом 22 грудня 2006 року.

Як повідомляє прес-служба глави держави, закон передбачає приведення положення частини першої статті 69 Кримінального кодексу України у відповідність з Рішенням Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 року № 15-рп, яким визнано положення зазначеної норми неконституційним в частині, що не передбачає можливості призначення особам, які вчинили злочини невеликої тяжкості, м`якшого покарання, ніж передбачено законом.

Запропоновані зміни спрямовані на забезпечення рівності громадян перед законом, відповідають Конституції України і Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини.

Крім того, глава держави підписав Закон України «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо вручення копії постанови про порушення кримінальної справи», прийнятий парламентом 22 грудня 2006 року.

Законом Кримінально-процесуальний кодекс України доповнено новою статтею 982, якою встановлюються порядок і строки вручення чи направлення копії постанови про порушення кримінальної справи особі, щодо якої порушено кримінальну справу, потерпілому та представникові потерпілого, захисникові чи законному представникові підозрюваного або обвинуваченого.

 

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