Перша смерть від грипу в Миколаївській області

Стали відомі результати лабораторних досліджень аналізів 59-річної мешканки Вознесенського району Миколаївської області, яка померла 9 листопада. Лабораторно підтверджено наявність вірусу А/H1N1.

Про це УНІАН повідомили з Миколаївської обласної державної адміністрації.

В інформації сказано, що дослідження проводили в лабораторії вірусології та СНІД Центральної санепідемстанції МОЗ України. Вивчення типу вірусу триває в лабораторіях, визначених Всесвітньою організацією охорони здоров`я.

Діагноз, поставлений померлій, - двостороння вірусно-бактеріальна пневмонія з важким перебігом.

З початку епідемії в Україні на території Миколаївської області захворіли на грип і ГРВІ 15 262 особи.

11 листопада захворіло 1 399 осіб, зокрема дорослих 997, дітей - 402. Госпіталізовано 61 пацієнта.

З раніше госпіталізованих хворих виписалися з лікувально-профілактичних установ 247 осіб, зокрема з діагнозом "грип" і "пневмонія" 50 жителів області, йдеться в повідомленні Миколаївської ОДА.