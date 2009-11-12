Fitch знизило рейтинги трьох українських міст, прогноз «негативний»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгострокові рейтинги в іноземній і національній валюті українських міст Києва, Одеси і Харкова. Про це говориться в повідомленні Fitch, переданому УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, прогноз за довгостроковими рейтингами міст в іноземній і національній валюті – «негативний».

«Дані рейтингові дії слідують за зниженням сьогодні довгострокових рейтингів дефолта емітента України в іноземній і національній валюті з рівня «B» до «B-». Прогноз за суверенними рейтингами – «негативний», - говориться в повідомленні.

Fitch зазначає, що зниження рейтингів також поширюється на три існуючі емісії єврооблігацій Києва на загальну суму 700 млн. дол.