На заводі Богуслаєва повісився начальник бюро

На ВАТ "Мотор-Січ" виявлений повішеним у службовому кабінеті один із співробітників підприємства.

Інформацію про це сьогодні УНІАН офіційно підтвердили в прес-службі Держпромнагляду в Запорізькій області.

"Справді, 5 січня був зафіксований факт смерті працівника на Запорізькому механічному заводі ім. Омельченка ВАТ "Мотор-Січ": Близько 7-ї ранку начальник планово-диспетчерського бюро цеху 657 був виявлений повішеним у своєму службовому кабінеті", - повідомили в прес-службі.

У зв`язку з НП Запорізьким теруправлінням Держпромнагляду створена спецкомісія. Для встановлення причин та обставин загибелі людини матеріали передані в правоохоронні органи.