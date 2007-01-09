На заводі Богуслаєва повісився начальник бюро
11:18, 09 січня 2007Суспільство
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Створена спецкомісія
На ВАТ "Мотор-Січ" виявлений повішеним у службовому кабінеті один із співробітників підприємства.
Інформацію про це сьогодні УНІАН офіційно підтвердили в прес-службі Держпромнагляду в Запорізькій області.
"Справді, 5 січня був зафіксований факт смерті працівника на Запорізькому механічному заводі ім. Омельченка ВАТ "Мотор-Січ": Близько 7-ї ранку начальник планово-диспетчерського бюро цеху 657 був виявлений повішеним у своєму службовому кабінеті", - повідомили в прес-службі.
У зв`язку з НП Запорізьким теруправлінням Держпромнагляду створена спецкомісія. Для встановлення причин та обставин загибелі людини матеріали передані в правоохоронні органи.
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