ДАІ просить водіїв бути максимально обережними

Департамент Державтоінспекції МВС України закликає водіїв в умовах сильних туманів бути максимально уважними та обережними.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Департаменту ДАІ МВС України.

У повідомленні нагадується. що внаслідок зміни погодних умов на території більшості областей країни спостерігаються сильні тумани. Видимість становить 50-100 метрів, а на окремих ділянках доріг - 20-30 метрів. Все це значно ускладнює умови для руху транспортних засобів та стає причиною виникнення аварійних ситуацій і скоєння дорожньо-транспортних пригод.

Департамент Державтоінспекції МВС України звертається до учасників дорожнього руху з проханням бути максимально уважними та обережними. Користуйтеся пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції, не перевищуйте швидкість, рухайтеся лише з увімкненими габаритними вогнями, ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями.

Також Департамент ДАІ просить водіїв за таких складних умов руху враховувати стан проїжджої частини. Мокра, брудна та слизька дорога, опале листя - це ті чинники, котрі збільшують гальмівний шлях транспортного засобу в кілька разів, нагадує департамент.