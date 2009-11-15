Ветеранові розвідки Костянтину Богомазову - 90 років

Голова Служби зовнішньої розвідки України Микола МАЛОМУЖ вручив найвищу відомчу нагороду – відзнаку «Почесний співробітник зовнішньої розвідки» ветерану розвідки Костянтину БОГОМАЗОВУ з нагоди його 90-річного ювілею.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Служби зовнішньої розвідки України, під час вручення нагороди М.МАЛОМУЖ зазначив, що співробітники зовнішньої розвідки з почуттям великої шани ставляться до К.БОГОМАЗОВА як до легендарної особистості, яка вписала яскраві сторінки в історію української розвідки і контррозвідки, зробила вагомий внесок у прискорення перемоги над фашизмом і по праву удостоєна високих державних нагород – трьох орденів Червоної Зірки, двох орденів Вітчизняної війни II ступеня, Богдана Хмельницького III ступеня, польських орденів Золотий хрест заслуги і Хрест хоробрих.

У 1945 році К.БОГОМАЗОВ був керівником одного з підрозділів, який займався виявленням, арештами і допитами високопоставлених нацистських злочинців, брав участь у роботі спеціальної групи з розслідування смерті Гітлера (детальніше «У бункері Гітлера в Берліні ми знайшли навіть російську горілку...» та "17 миттевостей з життя ветерана розвідки Богомазова" ). Протягом багатьох років виконував важливі розвідувальні завдання у країнах Східної й Центральної Європи.