Ветеранові розвідки Костянтину Богомазову - 90 років
Голова СЗР вручив йому почесний знак
Голова Служби зовнішньої розвідки України Микола МАЛОМУЖ вручив найвищу відомчу нагороду – відзнаку «Почесний співробітник зовнішньої розвідки» ветерану розвідки Костянтину БОГОМАЗОВУ з нагоди його 90-річного ювілею.
|Капітан держбезпеки, травень 1945
У 1945 році К.БОГОМАЗОВ був керівником одного з підрозділів, який займався виявленням, арештами і допитами високопоставлених нацистських злочинців, брав участь у роботі спеціальної групи з розслідування смерті Гітлера (детальніше «У бункері Гітлера в Берліні ми знайшли навіть російську горілку...» та "17 миттевостей з життя ветерана розвідки Богомазова" ). Протягом багатьох років виконував важливі розвідувальні завдання у країнах Східної й Центральної Європи.