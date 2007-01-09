В Україні йтимуть дощі

10 січня, за прогнозами синоптиків, в Україні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці в південній частині та східних областях місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, в Карпатах та місцями на Сході країни 1-3° морозу; вдень 3-8° тепла, у західних областях та південній частині до 10°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

11-12 січня в Україні буде хмарна погода. 11 січня у західних, а вдень і у північних та центральних областях, 12 січня у більшості областей України опади переважно у вигляді дощу, в Карпатах - з мокрим снігом (вночі 12 січня на Закарпатті сильний дощ). Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у західних, а 12 січня і у східних областях та південній частині окремі пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, в Карпатах, а 11 січня і у східних областях до 3° морозу; вдень 4-9° тепла, в Криму до 11°, у східній частині 2-7° тепла.

13-14 січня 13 січня у західних областях України часом невеликий, у східних (вночі й у Запорізькій та Херсонській) областях та Криму помірний дощ, 14 січня на півночі Лівобережжя місцями невеликий дощ; на решті території - переважно без опадів. Температура вночі 0-6° тепла, вдень 3-9° тепла, у південній частині до 11°.

15-19 січня - переважно без опадів, лише вдень 17 січня у північних областях, а 18 січня у східній частині невеликі та помірні опади, переважно дощ. Температура істотно не зміниться, лише 16-17 січня нічна температура, окрім західної частини та Криму, знизиться до 5° морозу-1° тепла.

10 січня у Києві та області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°; по області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°.

11-12 січня буде хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень часом дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

13-14 січня у столиці та області переважно без опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-9°.