Дні майбутнього студента запровадили на Прикарпатті

На Прикарпатті запровадили Дні майбутнього студента.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківської облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК. Згідно з документом, на 2010 рік заплановано проведення в області роз’яснювальної кампанії серед громадян щодо порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та особливостей організації вступу до вищих навчальних закладів, в ході якої на рівні області, районів (міст), окремих навчальних закладів проводитимуться Дні майбутнього студента.

З метою якісної підготовки до проведення зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів у 2010 році доручено головам райдержадміністрацій та міст обласного значення вжити заходів щодо створення належних умов проведення зовнішнього незалежного оцінювання, зокрема: підготовки до роботи мережі пунктів реєстрації та тестування; оплати відряджень педагогічних працівників, які направляються на навчання для роботи на пунктах тестування та перевірки тестових завдань.

Управлінню освіти і науки облдержадміністрації спільно з Івано-Франківським регіональним центром оцінювання якості освіти доручено організувати роз`яснювальну роботу та реєстрацію учасників зовнішнього незалежного оцінювання; навчання педагогічних працівників для роботи на пунктах тестування та перевірки тестових завдань, а Управлінню МВС в Івано-Франківській області - забезпечити функціональне супроводження всіх етапів тестування, зокрема, доставки та зберігання тестових завдань, попередження зловживань та порушень порядку проведення тестування під час його проведення.