Мінфін наразі не зміг домовитися з кредиторами банку Надра

Міністерство фінансів України зазначає, що переговори про реструктуризацію зовнішніх зобов`язань банку «Надра», які планувалося закінчити до 15 листопада, затягуються.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Департаменту участі держави в капіталізації банків Міністерства фінансів України Теймур БАГІРОВ під час четвертої конференції Інституту Адама Сміта «Український банківський форум»

«На жаль, кредитори не дають нам підстав стверджувати, що ця реструктуризація відбулася. На сьогодні документальних підтверджень реструктуризації зовнішньої заборгованості банку «Надра» ми не одержали», - сказав він.

При цьому Т.БАГІРОВ зазначив, що переговори про реструктуризацію банків йдуть достатньо активно, і на сьогодні розглядається декілька варіантів рішень з приводу банку «Надра».

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ 11 листопада ц.р. заявив, що Міністерство фінансів України до кінця тижня (до 15 листопада) сподівається одержати рішення ради кредиторів про реструктуризацію зовнішніх зобов`язань банку «Надра». За його словами, представники уряду також беруть участь у переговорному процесі з реструктуризації зобов`язань банку.

Загальний обсяг зовнішніх зобов`язань банку «Надра» становить близько 830 млн. грн. На сьогодні вже реструктуризовано близько чверті цієї суми.

Довідка УНІАН. ВАТ КБ «Надра» почало свою діяльність 26 жовтня 1993 року.

Активи банку на 1 липня 2009 року становили 26,292 млрд. грн., 30 млрд. 547 млн. 480 тис. грн., зобов`язання – 28 млрд. 709 млн. 12 тис. грн., власний капітал – 797,573 млн. грн.

За підсумками першого півріччя 2009 року банк «Надра» одержав збиток у розмірі 1,04 млрд. грн.

Найбільшими акціонерами банку «Надра» станом на 1 липня 2009 року були компанії «Novartik Trading Limited» (60,9967%) і «Manmade Enterprises Limited» (30,7406%).

У банку «Надра» з 10 лютого 2009 року введена тимчасова адміністрація.