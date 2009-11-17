СБУ викрила схему фіктивного зарахування сиріт на навчання

На Луганщині співробітниками СБУ викрито шахрайську схему, за якою посадові особи одного з професійно-технічних ліцеїв привласнювали бюджетні кошти. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Протягом 2007-2009 років з метою отримання бюджетного фінансування та збереження статусу ліцею посадовці навчального закладу завищували чисельність учнів шляхом фіктивного зарахування на навчання сиріт та підлітків із малозабезпечених сімей. Особисті дані на таких учнів, які необхідні для оформлення документів, зловмисники збирали по інтернатах, школах та у соціальних службах.

Із залученням ревізорів КРУ і представників управління освіти та науки Луганської облдержадміністрації у ліцеї проведено перевірку фінансової дисципліни та використання бюджетних коштів, під час якої встановлено понад 20 фіктивних ліцеїстів. Кошти, які перераховувалися з держбюджету для виплати їм стипендій, привласнювалися посадовими особами ліцею.

За фактами, виявленими Службою безпеки України, органами прокуратури порушено кримінальну справу за ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років).

Слідство триває.