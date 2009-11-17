За добу від грипу і ГРВІ померли 12 осіб

Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що в Україні від початку епідемії грипу, гострих респіраторних захворювань та їх ускладнень (пневмонії тощо) станом на 17 листопада померло 328 осіб.

Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті МОЗ.

З них за останню добу померло 12 людей, серед них – одна дитина віком до 18 років і дві жінки – з категорії “вагітні та породіллі”.

Загалом з початку епідемії – з 29 жовтня – було зареєстровано 1 млн. 457 тис. 564 осіб, які захворіли на ГРЗ і грип, за останню добу – 56 тис. 565 людей.

Від початку епідемії було госпіталізовано 83 тис. 26 осіб, за останню добу – 3 тис. 458 людей.

Вже виписані – 50 тис. 270 осіб.