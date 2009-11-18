Споживчий ринок починає зростати, але до відновлення ще півроку

З листопада поточного року динаміка роздрібного товарообігу в Україні потроху поліпшуватиметься.

Такий прогноз оприлюднив в коментарі УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Проте, вважає він, український споживчий ринок має відновити впевнене зростання лише в другому півріччі наступного року.

На думку економіста, зростання на 3,1% у жовтні п.р. (у місячному вираженні) пов`язане переважно з чинником сезонності, що відбиває відновлення після вересневого скорочення. Жовтень є останнім місяцем 2009 року, який порівнюється з докризовою базою 2008 року, наголосив він.

Зокрема, вважає О.БЛІНОВ, роздрібну торгівлю у жовтні минулого року підтримав початок девальвації гривні. Тоді українці проводили масові закупівлі, щоб зберегти свої гривневі заощадження від знецінення і встигнути придбати імпортні товари тривалого користування до їх дорожчання, відзначив економіст.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на дані Державного комітету статистики, обсяг роздрібного товарообігу підприємств України к січні-жовтні 2009 року зменшився на 20,9% порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 187 млрд. 839,2 млн. грн.

За даними Держкомстату, падіння обсягів роздрібного товарообігу за підсумками січня-жовтня п.р. порівняно з аналогічним періодом 2008 року зафіксовано в усіх областях України. При цьому найбільше зниження відзначено у Донецькій - на 27% - до 16 млрд. 363,8 млн. грн., Дніпропетровській - на 26,7% - до 16 млрд. 152,8 млн. грн., Вінницькій, Полтавській і Хмельницькій областях - на 24,9% - до 3 млрд. 825,4 млн. грн., 4 млрд. 962,3 млн. грн. і 3 млрд. 555 млн. грн. відповідно.