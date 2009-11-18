Вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві (по районах)

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві з 9 по 15 листопада 2009 року знизилася на 0,19% (1 дол.) – до 437 дол. за квартиру за місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди однокімнатних квартир знизилася на 8 дол. – до 454 дол., 2-кімнатних, – зросла на 5 дол. – до 621 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 3 дол. – до 742 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 4 дол. – до 342 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 8 дол. – до 598 дол., 3-кімнатних, – зросла на 6 дол. – до 722 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 2 дол. – до 268 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 1 дол. – до 341 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 1 дол. – до 530 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 4 дол. – до 282 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 6 дол. – до 370 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 8 дол. – до 512 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 1 дол. – до 253 дол., 2-кімнатних, – зросла на 2 дол. – до 346 дол., 3-кімнатних, – зросла на 4 дол. – до 442 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 3 дол. – до 277 дол., 2-кімнатних, – зросла на 6 дол. – до 400 дол., 3-кімнатних, – зросла на 7 дол. – до 461 дол.

У Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 4 дол. – до 315 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 9 дол. – до 423 дол., 3-кімнатних, – зросла на 3 дол. – до 458 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 1 дол. – до 280 дол., 2-кімнатних, – зросла на 2 дол. – до 370 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 7 дол. – до 463 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 4 дол. – до 264 дол., 2-кімнатних, – зросла на 3 дол. – до 375 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 1 дол. – до 452 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 2 дол. – до 264 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 4 дол. – до 362 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 6 дол. – до 473 дол.

Обсяг пропозицій від усієї сукупності 1-3-кімнатних квартир, представлених у десяти районах Києва, становить: у Шевченківському районі – 17%, у Печерськом – 13%, у Дарницькому – 12%, в Оболонському – 9%, у Дніпровському – 9%, у Солом’янському – 11%, у Голосіївському – 8%, у Святошинському – 8%, у Деснянському – 7%, у Подільському – 6%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в жовтні ц.р. зросла на 0,28% (1 дол.) – до 437 дол. за квартиру за місяць, у третьому кварталі ц.р. – зросла на 2,18% (9 дол.) – до 435 дол. за квартиру за місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.