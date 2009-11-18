Святкова вечеря у смт Ріпки: тринадцять людей у важкому стані

На Чернігівщині госпіталізовано 17 осіб, що отруїлися в кафе.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, 16-17 листопада до інфекційного відділення Ріпкинської центральної районної лікарні госпіталізовано 17 дорослих мешканців смт Ріпки з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція. Люди отруїлися під час святкування ювілею в одному з кафе райцентру. Тринадцять хворих перебувають у тяжкому стані, стан чотирьох хворих – середнього ступеню тяжкості.