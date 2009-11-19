Євросоюз підтримує намір Росії вступити до СОТ

Європейський Союз підтримує якнайшвидше приєднання Росії до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції за підсумками саміту Росія-Євросоюз заявив голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.

«Ми наполягали на тому, що Росія повинна якнайшвидше вступити до СОТ – це в наших інтересах, в інтересах усіх європейських країн. Росія повинна бути у СОТ і це очевидно», - сказав Ж.БАРРОЗУ.

За його словами, Євросоюз підтвердив намір всіляко допомагати Росії якнайшвидше вступити до СОТ.

У свою чергу Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ повідомив, що рішення про вступ Росії до СОТ у рамках Митного союзу або окремо - з узгодженням позицій із Білоруссю й Казахстаном - залежатиме від того, який шлях буде коротший.

«Єдине питання, яке залишається, дійсно буде вирішено найближчим часом - який буде сценарій приєднання РФ до СОТ. Чи буде це відбуватися все-таки в рамках якогось єдиного процесу приєднання нашого Союзу до організації, або ми це зробимо сепаратно, ми це зробимо окремо, але узгодивши заздалегідь позиції з нашими партнерами по Митному союзу. І те, й інше, на мій погляд, можливе, але для нас головне – швидкість», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада Д.МЕДВЕДЄВ висловив надію, що Росія в 2010 році вступить до Світової організації торгівлі.

Росія більше 15 років веде переговори про вступ до СОТ. На сьогодні Москва завершила всі двосторонні переговори з 60 країнами-партнерами, але не узгодила низку принципових позицій, зокрема щодо сільського господарства, регулювання діяльності ряду державних компаній і ставок експортних мит на деревину.