Тимошенко: коопераційні зв'язки будуть набагато посилені
00:12, 20 листопада 2009Суспільство
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Готується протокол
Україна і Росія планують до кінця поточного року підписати протокол про кооперацію підприємств двох країн на 2010 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила на спільній з главою уряду РФ Володимиром ПУТІНИМ прес-конференції за підсумками двосторонніх переговорів у Ялті.
Вона підкреслила, що такий документ був підписаний і реалізується в поточному році, і це дало можливість поліпшити ситуацію в галузі машинобудування.
«І зараз ми готуємо до кінця року підписання протоколу на 2010 рік, і, безумовно, у нас ці коопераційні зв`язки будуть багатократно посилені», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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